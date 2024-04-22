إسلاميون يختطفون 100 مدني في مالي

ياسر رشاد - القاهرة - هناك تقارير من مالي، تفيد بأن ما لا يقل عن 100 مدني محتجزون من قبل جهاديين مشتبه بهم بعد اختطافهم الأسبوع الماضي.

مالي

وقال سكان محليون لوكالة فرانس برس إنهم كانوا يستقلون ثلاث حافلات عندما أجبرهم المهاجمون على القيادة في اتجاه غابة بين باندياغارا وبانكاس.

وبعد مرور ستة أيام، لم تظهر أي علامة على وجود عشرات الرهائن.

وشهدت هذه المنطقة من منطقة موبتي في مالي هجمات متكررة من قبل مقاتلين إسلاميين.

في أعقاب العديد من الهجمات الأخيرة في المنطقة، أصبح الناس يشعرون بالإحباط بشكل متزايد.

وتنظم منظمات المجتمع المدني في باندياغارا احتجاجات تندد بنزوح العديد من الأشخاص وتدعو إلى إنشاء معسكر للجيش لحماية المجتمعات المحلية.

في أعقاب انقلاب عام 2021 ، أمر الحكام العسكريون في مالي الآلاف من القوات الدولية بالانسحاب تاركين البلاد أكثر هشاشة.

وبدأت الهجمات الجهادية في شمال مالي قبل أكثر من عقد وامتدت إلى وسط البلاد وكذلك بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

أدى هذا إلى انقلابات عسكرية في الدول الثلاث.

وقع رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين، مع رئيس المؤسسة الوطنية الصينية للبترول تشو زوكون، ثلاث اتفاقيات حول "التسويق المشترك للنفط الخام"، مشيرين إلى أن إحدى هذه الاتفاقيات تتعلق بـ"بقرض بقيمة 400 مليون دولار" بضمان عائدات صادرات النفط الخام للنيجر.

وذكرت وكالة أنباء النيجر، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرض سيسدد خلال 12 شهرا من عائدات صادرات النفط الخام التي ستبدأ في مايو المقبل، موضحة أن معدل فائدة هذا القرض تصل إلى 7%.

ونقلت الوكالة عن رئيس وزراء النيجر قوله - في ختام مراسم توقيع الاتفاقيات مع الجانب الصيني - إن هذه الأموال (القرض) ستدار "بشفافية" وستوجه "كأولوية إلى تعزيز الدفاع والأمن" في البلاد.

وأضاف أن "تعزيز أمن أراضينا يأتي في طليعة أولوياتنا. والدفاع والأمن، على وجه الخصوص، هما أولويتنا الأولى"، مشيرا إلى أن جزء من هذه الأموال سيستخدم كذلك في "الوفاء بالتزامات" البلاد وتمويل الاستثمارات في مجال التنمية الزراعية والنهوض بمستوى الخدمات الطبية.

واعترف رئيس وزراء النيجر بأن "من المهم أن نقول إنه في هذا السياق الصعب للغاية حيث تعرضت بلادنا لتدابير عقابية من قبل مؤسسات كنا ننتمي إليها، وعلى وجه الخصوص المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، وكانت هناك الكثير من المقترحات أمام بلادنا فيما يتعلق ببيع النفط الخام، كان من الصعب المقاومة لكننا قاومنا".

وكان رئيس السلطة العسكرية في النيجر عبد الرحمن تشياني، قد ذكر في تصريحات تليفزيونية سابقة أن بلاده ستحصل على 25.4% من إجمالي 90 ألف برميل نفط خام سيجري تصديرها يوميا عبر ميناء كوتونو في دولة بنين.

تجدر الإشارة إلى أن شركة النفط الوطنية النيجيرية أعلنت مؤخرا أن تصدير النفط الخام النيجيري إلى الأسواق الدولية من المنتظر أن يبدأ في مايو 2024، عبر خط أنابيب النيجر ـ بنين العملاق الذي يبلغ طوله 2000 كم وجرى بناؤه باستثمارات بلغت 6 مليارات دولار معظمها صينية.