أفاد مراسل "النشرة" عن تجدد اشتعال النيران في موقع تعرض لقصف إسرائيلي أمس الأربعاء في منطقة "اللبونة" جنوبي الناقورة، وعودة عمليات الإطفاء، وذلك بعد أن كان قد أخمد الحريق بعد منتصف الليل.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": تجدد عمليات الإطفاء بعد اشتعال النيران مجددًا بموقع تعرّض لقصف إسرائيلي في اللبونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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