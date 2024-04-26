مصدر في فيلق القدس للجريدة: ايران لم تقلص وجودها العسكري في سوريا

نفى مصدر رفيع في «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري لـ «الجريدة» الكويتية ان تكون إيران قلّصت وجودها العسكري في سوريا، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر مقرّب من «حزب الله» اللبناني والمرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الأول.

واوضح المصدر إنه على العكس من ذلك فقد أرسلت طهران تعزيزات إلى سوريا، موضحاً أنها أعطت تعليمات لقواتها في سوريا بإعادة التموضع، واتخاذ تدابير احترازية، بينها الخروج من بعض الثكنات والمواقع المكشوفة إلى أماكن آمنة.

ونقلت «فرانس برس» عن مصدر مقرّب من «حزب الله» أن «القوات الإيرانية أخلت منطقة الجنوب السوري، وانسحبت من مواقعها في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة» في جنوب البلاد خلال الأسابيع الماضية.

وكان مصدر إيراني قال لـ «الجريدة» قبل أيام، إن طهران قررت إرسال تعزيزات من دون تنسيق مع الجهات الأمنية والسورية، وذلك في ظل شكوك إيرانية عن اختراقات واسعة ساعدت إسرائيل على شن ضربات نوعية ضد الجنرالات الإيرانيين في سوريا، وكان آخرهم قائد الحرس الثوري في سوريا ولبنان ومعاونيه الذين قُتلوا بضربة على مبنى ملحق بسفارة إيران في دمشق.