نفى مصدر رفيع في «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري لـ «الجريدة» الكويتية ان تكون إيران قلّصت وجودها العسكري في سوريا، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر مقرّب من «حزب الله» اللبناني والمرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الأول.
واوضح المصدر إنه على العكس من ذلك فقد أرسلت طهران تعزيزات إلى سوريا، موضحاً أنها أعطت تعليمات لقواتها في سوريا بإعادة التموضع، واتخاذ تدابير احترازية، بينها الخروج من بعض الثكنات والمواقع المكشوفة إلى أماكن آمنة.
ونقلت «فرانس برس» عن مصدر مقرّب من «حزب الله» أن «القوات الإيرانية أخلت منطقة الجنوب السوري، وانسحبت من مواقعها في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة» في جنوب البلاد خلال الأسابيع الماضية.
وكان مصدر إيراني قال لـ «الجريدة» قبل أيام، إن طهران قررت إرسال تعزيزات من دون تنسيق مع الجهات الأمنية والسورية، وذلك في ظل شكوك إيرانية عن اختراقات واسعة ساعدت إسرائيل على شن ضربات نوعية ضد الجنرالات الإيرانيين في سوريا، وكان آخرهم قائد الحرس الثوري في سوريا ولبنان ومعاونيه الذين قُتلوا بضربة على مبنى ملحق بسفارة إيران في دمشق.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر في فيلق القدس للجريدة: ايران لم تقلص وجودها العسكري في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.