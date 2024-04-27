الصين تستعد لإطلاق المسبار القمري «تشانج آي 6-»

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية إنه من المقرر إطلاق المسبار القمري «تشانج آي 6-» في وقت مناسب في بداية مايو المقبل. وقالت الإدارة إن مجموعة المسبار القمري «تشانج آي 6-» والصاروخ الحامل «لونج مارش5- واي 8» تم نقلها اليوم السبت إلى منطقة الإطلاق في مركز ونتشانج لإطلاق مركبات الفضاء في مقاطعة هاينان جنوبي الصين، وفقا لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأوضحت الإدارة أنه تم نقل المجموعة الموجودة على منصة الإطلاق القابلة للإزالة من مبنى الاختبار العمودي، ثم تم نقلها بأمان إلى منطقة الإطلاق.

وأضافت أنه سيتم إجراء عمليات الفحص الوظيفية والاختبار المشترك والتزود بالوقود قبل الإطلاق. ومن المقرر أن يجمع المسبار عينات من الجانب البعيد من القمر، ليقوم بمهمة ستكون الأولى من نوعها في التاريخ البشري.