مسؤول في الجيش الإسرائيلي: المخرج من فخ "حزب الله" هو التصعيد من أجل التهدئة

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي، قوله إنّ "المخرج من فخ حزب الله، هو التصعيد من أجل التهدئة".
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الجنوب اللبناني اعتداءات يومية من قبل الجيش الإسرائيلي تطال المدنيين، فيما يواصل "حزب الله" تنفيذ عملياته العسكرية ضد مواقع الجيش الإسرائيلي وجنوده وآلياته والمستوطنات على طول الحدود، تزامنًا مع استمرار الحرب على قطاع غزة.
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