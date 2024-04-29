مستوطنون اقتحموا المسجد الأقصى في سابع أيام عيد الفصح اليهودي

اعلنت مصادر في الأوقاف الإسلامية، ان "200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح في سابع أيام عيد الفصح اليهودي".
واشارت وكالة "وفا"، الى ان "شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين".
وكان نحو 1210 مستعمرين اقتحموا الأقصى أمس الأحد في اليوم السادس من عيد الفصح اليهودي، فيما شهد يوم الخميس الماضي اقتحام 1600 مستعمر وهو أكبر عدد للمقتحمين منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
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