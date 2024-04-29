سفير سنغافورة يزور مرصد الأزهر ويتعرف على آلية رصد أنشطة التنظيمات الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبلت الدكتورة رهام سلامة، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الاثنين، دومينيك جوه السفير السنغافوري بالقاهرة، ومحمد سيد الجنيد مسؤول ملف الطلاب السنغافوريين في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، والوقوف على أبرز جهود المرصد بمختلف القضايا محل البحث والدراسة كقضايا اللاجئين ومواجهة خطاب الكراهية.

وأثناء تفقد السفير السنغافوري لوحدات المرصد البالغ عددها (13) وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، تعرف على آلية رصد الباحثين لأنشطة التنظيمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، إلى جانب التعرف على أحدث الإصدارات التي سلطت الضوء على قضايا متنوعة بخلاف قضية التطرف، مثل قضية اللاجئين، فضلًا عن التوصيات التي توصل إليها باحثو المرصد في إطار متابعتهم ودراستهم لتلك القضايا.

وعقب اللقاء، أعرب دومينيك جوه عن تقديره للجهود التي يبذلها الأزهر الشريف بقيادة شيخه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عبر هيئاته ومنها مرصد الأزهر لمواجهة التحديات التي تسبب بها تزايد حدة خطاب الكراهية الموجه ضد الآخرين، وكذلك الأفكار المتطرفة والنتائج المترتبة عليها من عنف وصراعات في العالم.