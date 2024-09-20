زيلينسكي سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل ويعتزم لقاء بايدن وهاريس وترامب

أعلنت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، أنّ "الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور الولايات المتحدة الأميركية في 26 أيلول الحالي، وسيجري محادثات منفصلة مع الرّئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس"، في مسعى لحشد الدّعم الأميركي لبلاده قبيل انتخابات الرّئاسة الأميركيّة في تشرين الثّاني المقبل.
ولفتت إلى أنّ "بايدن وهاريس سيؤكّدان التزامهما الرّاسخ بالوقوف إلى جانب أوكرانيا، إلى أن تنتصر في هذه الحرب".
بدورها، أفادت الرّئاسة الأوكرانيّة بأنّ زيلينسكي يخطّط للقاء الرّئيس الأميركي السّابق دونالد ترامب.
وكان قد ذكر زيلينسكي في وقت سابق، أنّه سيشارك "خطّة للنّصر" مع الرّئيس الأميركي "هذا الشّهر"، تُفضي لوضع حدّ للحرب مع روسيا.
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