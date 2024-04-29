ميقاتي استقبل سفير فرنسا وبحث معه نتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسي والافكار الفرنسية الجديدة

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو، وبحث معه في نتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الى لبنان امس والافكار الفرنسية الجديدة بشأن الوضع في جنوب لبنان.

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