القوات الجوية الروسية في سوريا دمرت قاعدتين لمسلحين في محافظة حمص

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، أن "القوات الجوية الروسية، دمرت قاعدتين لمسلحين غادروا منطقة التنف، وكانوا يختبئون في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها في محافظة حمص وسط سوريا".

واشار الى إن "ضربات القوات الجوية الروسية، دمرت قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص".

وفي 21 نيسان الجاري، ذكر اللواء يوري بوبوف، أن ما يسمى بـ"التحالف" الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في سوريا، انتهك مرتين، بروتوكولات منع الاشتباك، خلال 24 ساعة.