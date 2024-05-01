حمية أكد التزام لبنان بالمعايير الدولية: تشويش العدو الاسرائيلي خطر محدق على سلامة وأمن الملاحة الجوية

اشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، خلال مشاركته في الاجتماع الافتتاحي الذي تعقده المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO في مدينة بونتا كانا بالجمهورية الدومينيكية، الى ان "لبنان وكعضو في المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو ، يعدها المرجع الأساس له في كافة المعايير والتدابير التي يعمل على تطبيقها فيما خص سلامة وامن الملاحة الجوية في أجوائه "، مضيفاً بأن " تعزيز وتطوير التعاون معها ، ولاسيما في السنتين الاخيرتين ، يأتي في سياق التزامنا المستمر باعتبار هذه المعايير التي تضعها، معاييراً معتمدة لدينا في عملنا في قطاع الطيران المدني".

وتطرَّق حمية خلال الاجتماع إلى مسألة تعد غاية في الخطورة على سلامة وأمن الملاحة الجوية في أجواء لبنان والمطار على حد سواء ، والتي تتعلق " بالتشويش الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بشكل مستمر ومتواصل ، الأمر الذي يُشكل خطراً كبيراً على سلامة وأمن الملاحة الجوية ، وعلى جميع المغادرين والواصلين إلى لبنان "، مضيفاً أننا "نغتنم فرصة اجتماع اليوم مع الأمين العام للمنظمة ورئيسها ، لوضع المنظمة في خطورة ما يحدث على هذا الصعيد " ، مشدداً على " وجوب بقاء أجواء لبنان والمنطقة آمنة وخالية من الخطر المحدق بها جرّاء ذلك ".

على إثر الافتتاح ، عقد حمية اجتماعاً مع رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO سالفاتور ساشيتانو وأمينها العام خوان كارلوس سالازار ، حيث جرى التأكيد أن" لبنان كان وما زال وسيبقى في طور التعاون مع المنظمة ، ملتزماً كافة المعايير الدولية التي تضعها الإيكاو ، ولاسيما في ما يتعلق بالسلامة العامة والملاحة الجوية وقطاع الطيران في أجواء مطار بيروت".