محدث: بايدن يهاتف السيسي وأمير قطر لبحث تطورات ملف غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الاثنين 29 أبريل 2024 ، اتصالات هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن ، بحثا خلاله التوصل الى تهدئة في غزة .

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن.

كما تم التشديد على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع فضلاً عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس المصري أكد ضرورة النفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية، مستعرضاً الجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد، كما أكد الرئيسان ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع، وجددا تأكيد أهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

هذا، وقد تم خلال الاتصال تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.

وفي ذات السياق بحث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مع الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود البلدين من أجل التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر، من الرئيس الأمريكي.

كما جرى، خلال الاتصال، بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية.

المصدر : وكالات