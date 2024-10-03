دمشق - 7 قتلى في قصف إسرائيلي استهدف مبنى

القاهرة - كتب محمد نسيم - قُتل 7 أشخاص، وأُصيب آخرون، مساء اليوم الاربعاء 2 أكتوبر 2024 ، بعدوان إسرائيلي استهدف مبنى في العاصمة السورية دمشق.

وأكدت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري ("سانا")، أن "عدوانا إسرائيليا (استهدف) مبنى سكنيّا في حي المزة بدمشق، ومعلومات عن إصابة مواطنين بجروح"، مضيفة نقلا عن مراسلها، أن "عدد الإصابات في العدوان الإسرائيلي مرشّح للارتفاع، نظرا لاكتظاظ المنطقة في هذا الوقت من النهار، ووجود مسجد محاذ لموقع العدوان".

ولاحقا، نقلت "سانا" عن مصدر عسكريّ قوله إنه عند "حوالي الساعة 17:25 مساء اليوم، شنّ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوريّ المحتل، مستهدفا أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق".

وأضاف المصدر ذاته، أن العدوان "أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة بالمكان".

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه في حصيلة أولية، فقد قُتل شخصان، باستهداف "مبنى تتردد إليه قيادات في حزب الله والحرس الثوري الإيراني في دمشق"، قبل أن يؤكّد ارتفاع عدد القتلى إلى 7، مشيرا إلى أن من بينهم أشخاص "من جنسيات غير سورية".

وقبل ذلك، أفادت وسائل إعلام سورية، بمقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مبنى في المزة فيلات، غربي دمشق.

وأمس الثلاثاء، استشهد 3 أشخاص وأصيب 9 آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مواقع في العاصمة السورية دمشق، وفق وكالة أنباء النظام السوري.

المصدر : وكالات