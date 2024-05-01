العدل الدولية: لا نملك صلاحيات منع صادرات السلاح الألمانية إلى إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء 30 ابريل 2024 ، أنها لا تملك الاختصاص بفرض تدابير مؤقتة بشأن صادرات السلاح الألمانية إلى إسرائيل.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام في جلسة النظر بدعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا اليوم الثلاثاء، إن المحكمة ترى أنه ليست لديها صلاحيات فرض تدابير مؤقتة في الدعوى.

وأعرب سلام عن قلق المحكمة من ظروف ما وصفها بالحياة الكارثية في غزة .

وعقدت المحكمة جلستها اليوم لإصدار القرار المتعلق بطلب نيكاراغوا اتخاذ إجراءات مؤقتة بحق ألمانيا لوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي هذا الاتجاه، قال رئيس فريق نيكاراغوا بالعدل الدولية: إن الدعوى ضد ألمانيا بشأن صادرات السلاح لإسرائيل لا تزال ببدايتها ومسارها طويل والمجال مفتوح لتقديم كل الوقائع لدينا.

المصدر : وكالات