أشار عمدة نيويورك إريك آدامز، تعليقًا على الاحتجاجات الداعمة لغزة جرّاء الحرب الإسرائيلية في الجامعات، إلى "أننا سنحمي المدينة بالتعاون مع الشرطة ممن يقومون بنشر الراديكالية في صفوف الشباب".
وزعم "أننا تلقينا بلاغًا من جامعة كولومبيا يؤكد مشاركة أشخاص مخرّبين من خارج جامعة كولومبيا في الاعتصامات"، معلنًا "إلقاء القبض على نحو 300 شخص من المشاركين في الاعتصامات بجامعة كولومبيا".
وادّعى آدامز أنّه "لم تقع اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في جامعة كولومبيا خلال فض الاعتصام".
كانت هذه تفاصيل خبر عمدة نيويورك أعلن توقيف نحو 300 شخص من المشاركين بالاعتصامات الداعمة لغزة بجامعة كولومبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.