بلينكن: بحثت مع نتانياهو جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى

أشار وزير الخارجية الأميركي جو بلينكن، إلى "أنني بحثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار (في غزة) والإفراج عن الأسرى وزيادة المساعدات لغزة".

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، أنّ بلينكن أكّد معارضة واشنطن للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح المكتظة في قطاع غزة، خلال محادثات مع نتانياهو.

وفي رحلته السابعة إلى الشرق الأوسط منذ الحرب الإسرائيلية على غزة، اجتمع بلينكن مع نتانياهو بمفرده لمدة ساعتين ونصف الساعة في مكتبه قبل أن ينضم إليه مساعدوه.