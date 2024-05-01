أشار وزير الخارجية الأميركي جو بلينكن، إلى "أنني بحثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار (في غزة) والإفراج عن الأسرى وزيادة المساعدات لغزة".
وفي السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، أنّ بلينكن أكّد معارضة واشنطن للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح المكتظة في قطاع غزة، خلال محادثات مع نتانياهو.
وفي رحلته السابعة إلى الشرق الأوسط منذ الحرب الإسرائيلية على غزة، اجتمع بلينكن مع نتانياهو بمفرده لمدة ساعتين ونصف الساعة في مكتبه قبل أن ينضم إليه مساعدوه.
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: بحثت مع نتانياهو جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.