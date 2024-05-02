السودان.. مقتل وإصابة 5 من العاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، مقتل اثنين من سائقيها على يد مسلحين في جنوب دارفور بالسودان، بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين من موظفي اللجنة الدولية.

و أكد المدير الإقليمي للجنة في أفريقيا، باتريك يوسف، في بيان له عبر منصة "إكس"، أن "أولوية اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتمثل في دعم الأشخاص الأكثر تضررا من هذه المأساة، ولا سيما أقارب الضحايا وزملائهم".

وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

و ظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

و اتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.

و توسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية العمل على حماية السودان

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أهمية العمل على حماية السودان وشعبه من حدوث المزيد من الدمار وتفاقم للأوضاع الإنسانية الصعبة، وضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني، ووقف الاقتتال لحماية مؤسسات الدولة وحماية السودان والمضي به إلى بر الأمان.

و ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية السعودي مع كل من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة في السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، و قائد قوات الدعم السريع القائد الأول محمد حمدان دقلو، و تم خلاله بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان وتداعياتها على الشعب السوداني.

