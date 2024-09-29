"نيويورك تايمز" عن مسؤول إسرائيلي: حزب الله قادر على إطلاق مئات الصواريخ في وقت واحد على مدن مثل تل أبيب وحيفا

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول إسرائيلي، أن "حزب الله قادر على إطلاق مئات الصواريخ في وقت واحد على مدن مثل تل أبيب وحيفا"/ كاشفاً أن "عدداً قليلاً من الصواريخ تجاوز الدفاعات الجوية كاف لإحداث أضرار هائلة".

كذلك نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، أن "إسرائيل ستجد صعوبة في تدمير حزب الله إذا بدأت غزوا بريا لمعقله بجنوب لبنان".