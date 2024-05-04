ذكر مسؤول "العمل الجماهيري في حركة حماس" في لبنان رأفت مرّة، أنّ "المقاومة في قطاع غزة ثابتة على مواقفها وتدافع عن الشعب الفلسطيني، وكما فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أي هدف سياسي أو عسكري من عدوانه على غزة، فهو سيفشل أيضًا في تحقيق أي مكسب من خلال المفاوضات".
كلام مرّة جاء خلال لقاء في مخيم البص لتكريم العمال في منطقة صور بمناسبة يوم العمال العالمي، الأوّل من أيار، بحضور ممثلين عن القوى الفلسطينية والإتحادات والهيئات وحشد من العمال.
وأوضح أنّ "المقاومة في قطاع غزة افشلت كل مخططات الاحتلال، وأن الصمود الفلسطيني والموقف الشعبي والوطني يمنح المقاومة دعما كبيرا، في وقت يزداد الانقسام الإسرائيلي وترتفع الاحتجاجات في العالم ضد الكيان الصهيوني".
وتوقف مرّة عند اجراءات وكالة الأونروا وقال إن "اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يتمسكون بالاونروا ويرفضون معاقبة الموظفين على أساس الانتماء الوطني".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول العمل الجماهيري لـ"حماس" في لبنان: الاحتلال سيفشل في تحقيق أي مكسب من خلال المفاوضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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