شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جنوب شرقي البيرو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، إقليم كوسكو في جنوب شرقي البيرو.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على بعد 3 كيلومترات من منطقة كايكاي، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على بعد 3 كيلومترات من منطقة كايكاي، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.