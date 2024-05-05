شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جنوب شرقي البيرو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، إقليم كوسكو في جنوب شرقي البيرو.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على بعد 3 كيلومترات من منطقة كايكاي، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.