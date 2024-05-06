شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحة لعضوية مجلس إدارة روزاليوسف: النهوض بالمؤسسة وتطويرها على رأس أولوياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شاهيناز عزام، المرشحة لعضوية مجلس الإدارة بمؤسسة روزاليوسف إنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بدور المرأة خاصة وأن روزاليوسف أسستها السيدة فاطمة اليوسف والدة الكاتب الصحفي إحسان عبد القدوس قررت الترشح من أجل خدمة زملائها الصحفيين بالمؤسسة وتلبية احتياجاتهم.

وأضافت شاهيناز عزام فى تصريحات لها، أنه على رأس برنامجها الانتخابي النهوض بمؤسسة روزاليوسف وتطويرها، والعمل علي رفع الدخل المالي للصحفيين وتقديم المزيد من الخدمات لهم، الى جانب التطوير والنهوض بجميع الاصدارات الصحفية بمؤسسة روزاليوسف.

يذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة أعلنت من قبل عن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك طبقاً لما انتهت إليه اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات المُشكلة بموجب قرار الهيئة.

وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لبداية الدعاية الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي، وموعد اجراء الانتخابات وذلك طبقاً للجدول الزمني الذي وضعته اللجنة العليا للانتخابات.