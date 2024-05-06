اعلن البيت الأبيض إنه يراجع رد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى، لكنه امتنع عن ذكر أي تفاصيل عما تم الاتفاق عليه.
وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين، إن "مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي.آي.إيه" وليام بيرنز كان في المنطقة لإجراء مناقشات بخصوص المقترح".
ولفت الى اننا "نريد إخراج هؤلاء الاسرى، ونريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، ونريد زيادة المساعدات الإنسانية"، مضيفا أن التوصل إلى اتفاق سيكون "أفضل نتيجة على الإطلاق".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: رد حماس جاء في نهاية مناقشات قادها مدير المخابرات الأميركية في الشرق الاوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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