الخارجية الاميركية: واشنطن لا تتوقع "تغييراً جوهرياً" في إيران أيا كان الفائز في الانتخابات الرئاسية

أعلنت وزارة الخارجية الاميركية أنها لا تتوقع "تغييرا جوهريا" من جانب إيران أيا كان الفائز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنها لا تعتبر الدورة الأولى حرة ونزيهة.

واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين، "لا نتوقع أن تؤدي هذه الانتخابات، ومهما كانت نتائجها، إلى تغيير جوهري في توجه إيران أو أن تقود النظام الإيراني إلى إبداء مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان ومزيد من الكرامة لمواطنيه".

وتوقعت الخارجية الاميركية الحفاظ على تحالفها القوي مع فرنسا بعد فوز اليمين المتطرف في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية. واكد بانه "لدينا ثقة كاملة في المؤسسات والإجراءات الديموقراطية في فرنسا، ونعتزم مواصلة تعاوننا الوثيق مع الحكومة الفرنسية حول مجمل أولويات السياسة الخارجية".