جدد الطيران الحربي الاسرائيلي عدوانه الجوي على مرتفعات واودية اقليم التفاح وجبل الريحان، مستهدفا نفس المناطق التي استهدفها صباحا، لاسيما اطراف جرجوع محيط نبع الطاسة عين عقماتا وبلدتي اللويزة مليخ.

كانت هذه تفاصيل خبر الطيران الحربي الاسرائيلي يشنّ غارات جوية استهدفت مرتفعات جبل الريحان وإقليم التفاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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