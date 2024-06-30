جامعة الدول العربية: لم نعد نصنف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن الجامعة لم تعد تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية. وجاء ذلك في تصريح متلفز لقناة القاهرة الإخبارية، عقب زيارته العاصمة اللبنانية بيروت.
وأوضح زكي أن القرارات السابقة للجامعة تضمنت وصف حزب الله بالإرهابي، مما أدى إلى قطع التواصل معه. لكنه أشار إلى توافق الدول الأعضاء على عدم استخدام هذه الصيغة، مما أتاح إمكانية التواصل مع الحزب.
وأكد زكي أن جامعة الدول العربية لا تملك قوائم إرهابية رسمية، وأن جهودها لا تتضمن تصنيف كيانات كمنظمات إرهابية.
يذكر أن الجامعة قد صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية في آذار 2016، لكن القرار قوبل بتحفظات من لبنان والعراق.
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