أول تعليق من «حمـ.اس» بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لمعبر رفح

الشارقة - اميمة ياسر -

أعربت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" عن ادانتها اقتحام الجيش الإسرائيلي لمعبر رفح، مؤكدة أن هذه الخطوة هي "جريمة تؤكد نية إسرائيل تعطيل جهود الوساطة لمصالح شخصية لنتنياهو وحكومته المتطرفة".

وقالت "حماس"، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن "اقتحام جيش الاحتلال لمعبر رفح الحدودي مع مصر فجر اليوم، تصعيد خطير ضد منشأة مدنية محمية بالقانون الدولي، يهدف إلى مفاقمة الوضع الإنساني في القطاع، عبر إغلاقه ومنع تدفق المساعدات الإغاثية الطارئة عبره لشعبنا المحاصر الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع ممنهج من قبل الاحتلال النازي".

وأكدت حركة المقاومة الفلسطينية أن "هذه الجريمة، التي تأتي مباشرة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الوسطاء، تؤكد نية الاحتلال تعطيل جهود الوساطة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، لمصالح شخصية لنتنياهو وحكومته المتطرفة، وتنفيذا لمخطط الإبادة والتهجير الذي ينفذه اليمين الصهيوني المتطرف بقيادة مجرم الحرب نتنياهو".

ودعت "حماس" الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى "الضغط على الاحتلال لوقف هذا التصعيد الذي يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين النازحين في رفح وعموم قطاع غزة".

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان قد أعلن أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية، في عملية عسكرية بدأها أمس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات اللواء 401 سيطرت على الجهة الفلسطينية من معبر رفح، وقطعت الطريق بين المعبر وطريق صلاح الدين.