وزير خارجية عمان بحث مع هنية بمقترح وقف إطلاق النار وتفاصيله وموافقة "حماس" عليه

أعلنت ​وزارة الخارجية العمانية​، في بيان، أنّ "وزير الخارجيّة العمانيّة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي بحث مع رئيس المكتب السّياسي لحركة "حماس" ​إسماعيل هنية​، في اتصال هاتفي، بمقترح وقف إطلاق النّار وتفاصيله، وتمّ تأكيد موافقة الحركة على هذا المقترح، مشيرًا إلى أنّ الجانب الفلسطيني يدعم وقف إطلاق النّار كخطوة ترمي إلى التّهدئة ووقف سفك الدّماء والعمليّات العسكريّة المتبادلة، وعودة النّازحين إلى مناطقهم، مع إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من الجانبين وفق مراحل مترابطة ومجموعة من الأهداف الأخرى يلتزم بها جميع الجهات، وتشمل رفع الحصار والسّماح بدخول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية لقطاع غزة".

وأعرب وزير الخارجيّة عن ترحيبه وتأييده "للاتفاق، وتقدير ​سلطنة عمان​ للجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل ​مصر​ و​قطر​ بالتّعاون مع الإدارة الأميركيّة".

وأشار الوزارة إلى أنّ من جهته، "عبّر هنيّة عن شكره وتقديره لمواقف سلطنة عمان الدّاعمة للقضية الفلسطينية العادلة"، مشدّدًا على أهميّة "التّواصل المستمر والحوار البنّاء، وتعزيز الجهود الدّوليّة في سبيل تنفيذ قرارات الشّرعيّة الدّوليّة".