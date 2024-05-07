نائبة أمريكية تطالب الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال لنتنياهو ومسؤولين إسرائيليين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

طالبت عضو مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب، اليوم الثلاثاء، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين لمحاسبتهم على الإبادة الجماعية بغزة.

وأكدت طليب أن الولايات المتحدة تشارك في الإبادة الجماعية للفلسطينيين، مضيفة "زملائي وبايدن أرسلوا أسلحة لتمكين المذبحة".

وأوضحت طليب أنه ليس مصادفة أن نتنياهو بدأ غزوا بريا لرفح جنوبي قطاع غزة، بعد أن أرسلت الحكومة الأمريكية له أكثر من 14 مليار دولار دون شروط.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما على مدينة رفح عقب موافقة حركة حماس على مقترح صفقة الأسرى، كما سيطر على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح البري، رغم التحذيرات الأممية والدولية من مغبة تنفيذ عملية عسكرية بالمدينة التي تأوي أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني.