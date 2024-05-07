وزير الدفاع الإسرائيلي: عملية رفح ستستمر لحين القضاء على حماس أو عودة أول الاسرى

اشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الى إن العملية العسكرية بمدينة رفح في جنوب قطاع غزة ستستمر لحين القضاء على قوات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في المنطقة، أو أن تسلم الحركة أحد الاسرى الإسرائيليين الذين لا تزال تحتجزهم.

ولفت غالانت في بيان، الى انه "ستستمر هذه العملية حتى نقضي على حماس في منطقة رفح وفي قطاع غزة بأكمله أو حتى عودة أول اسير".