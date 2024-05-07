وزيرة خارجية ألمانيا تفشل في ركلات الجزاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مني وفد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بهزيمة رياضية خلال زيارته لدولة فيجي الجزرية، وخسر الألمان أمام منتخب مختلط تحت 15 سنة من شباب وشابات فيجي في ركلات الترجيح بنتيجة 1 ـ 5.

وتم صد الركلة الترجيحية التي نفذتها بيربوك، والشخص الوحيد الذي سدد ركلة لصالح الوفد الألماني كان النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يورجن كوسه.

وخلال زيارتها لاتحاد كرة القدم في فيجي، كشفت بيربوك أنها لعبت في شبابها كمدافع أيسر وفي خط الوسط الأيسر في نادي «توشبو ينزن» بولاية سكسونيا السفلى، وقالت «عندما كنت مراهقة لم يكن لدي أي علاقة بالسياسة»، مضيفة أنها أرادت لاحقا أن تصبح مراسلة رياضية قبل أن يدخلها تدريب في برلمان الاتحاد الأوروبي إلى عالم السياسة.

وأخبرت بيربوك الرياضيين الشباب من فيجي أنها لا تزال تستفيد من خبرتها في اللعب في إطار فريق كرة القدم، موضحة أن تنظيم فريق يعد أمرا محوريا في الرياضة والسياسة، وقالت «الرياضة هي إعداد رائع للنجاح لاحقا

في السياسة».

ويتولى المدرب الألماني تيمو يانكوفسكي تدريب لاعبي كرة القدم الشباب في فيجي، وتم تشكيل المنتخب الوطني للناشئين تحت 15 سنة للتو وفاز في مباراته الودية الافتتاحية ببراعة أمس الأول ضد ساموا، إحدى الدول الجزرية المجاورة، وكانت النتيجة النهائية 13 - 0 لفيجي، في المقابل كان أداء المنتخب الألماني جيدا أمام فيجي.