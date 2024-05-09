الحكومة السويسرية اقترحت منح 11 مليون دولار للأونروا لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة

اقترحت الحكومة السويسرية منح 11 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويمثل اقتراح الحكومة الذي أعلن عنه، نصف المبلغ الذي كان من المقرر دفعه في البداية لوكالة الأونروا في عام 2024.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة أندريه سيموناتزي أن "المجلس الاتحادي قرر صرف الأموال للأونروا مرتين في السنة ما يعني أنه سيكون هناك قرار ثان هذا العام".

كما اشار المجلس الاتحادي في بيان، الى إن "مساهمة سويسرا البالغة 10 ملايين فرنك سويسري للأونروا ستقتصر على غزة وستغطي الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحا مثل الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية الأساسية والخدمات اللوجستية"، مؤكدا أن سويسرا "تدرك تماما الطبيعة الصعبة للوضع وتدرك الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات".

في 30 نيسان، لفت المدير السويسري للأونروا فيليب لازاريني، الى إنه "من بين التمويل البالغ 450 مليون دولار الذي تم تجميده من قبل المانحين، ما زال هناك 267 مليون دولار معلقة، معظمها من قبل واشنطن".