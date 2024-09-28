أفاد حساب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي بأن بياناً مهماً للسيّد خامنئي حول الأحداث الأخيرة في لبنان سيصدر بعد قليل.

كانت هذه تفاصيل خبر بيان مهم للسيّد علي الخامنئي حول الأحداث الأخيرة في لبنان بعد قليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.