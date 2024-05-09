برّي يلتقي وفدًا من تكتل "لبنان القوي" بهذه الأثناء في عين التينة

يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري، في هذه الاثناء في عين التينة، وفدًا من نواب تكتل "لبنان القوي"، يضم النواب سليم عون، سيزار ابي خليل، نقولا صحناوي، سامر التوم وجورج عطالله.

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