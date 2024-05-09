“الأونروا”: الاحتلال هجرّ قسريا نحو 80 ألف فلسطيني من رفح خلال ثلاثة أيام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال هجرّت نحو 80 ألف فلسطيني قسريا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، خلال 3 أيام.

وقالت الوكالة، عبر منصة “إكس”، إن الفلسطينيين في قطاع غزة “يواجهون تهجيرا قسريا آخر”، ضمن الحرب الإسرائيلية المستمرة للشهر الثامن على التوالي.

وأوضحت أنه “منذ تكثيف العملية العسكرية للقوات الإسرائيلية في السادس من الشهر الجاري، فرّ حوالي 80 ألف شخص من رفح، بحثا عن ملجأ في أماكن أخرى”.

وشددت على أن “الخسائر التي لحقت بهذه العائلات لا تطاق، ولا يوجد مكان آمن”، وجددت الدعوة إلى وقف إطلاق النار فورا.

والاثنين الماضي، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات لنحو 100 ألف فلسطيني بإخلاء مناطق شرق رفح، ثم سيطر في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري عبر الحدود مع جمهورية مصر العربية، ضمن ما يزعم أنها عملية “محدودة النطاق”.

وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة في الـ27 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يُطلب من المواطنين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها “مناطق آمنة”.

واليوم، تتسع رفح على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا، لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني، يواجهون ظروفا مزرية داخل آلاف الخيام المنتشرة في جميع أنحاء المدينة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الذي أسفر عن استشهاد 34904 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78514 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.