شكرا لقرائتكم خبر عن عادت من فوق المحيط.. رائحة غريبة تثير قلق ركاب طائرة ألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد إقلاعها متجهة إلى الولايات المتحدة، عادت طائرة ركاب تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية مرة أخرى إلى مطار فرانكفورت اليوم الخميس، بسبب انبعاث رائحة غريبة على متنها.

وأعلنت الشركة بعد ظهر اليوم أن عودة الطائرة التي تقل نحو 340 شخصا "كان سببها رائحة لها علاقة بالكهرباء تعذر التعرف على مصدرها داخل الكابينة". سبب غير معروف وأضافت الشركة أن الطائرة وهي من طراز بوينج 8-747 كانت في طريقها إلى مدينة شيكاغو.

وحسب ما أعلنته الشركة، لم ينبعث دخان على متن الطائرة في أي وقت، وقالت إن سبب الرائحة لا يزال غير معروف. فحص الطائرة وذكرت الشركة أن فنيين قاموا بفحص الطائرة التي هبطت "بشكل طبيعي" في فرانكفورت، وقالت إن الركاب الـ 320 والطاقم البالغ 19 شخصا غادروا الطائرة بالطريقة المعتادة.

ومن المنتظر أن يستأنف هؤلاء رحلتهم في وقت لاحق من مساء اليوم على متن طائرة بديلة.

وأوضحت الشركة أن عودة الطائرة إلى فرانكفورت كان إجراء احترازيا، مشيرة إلى أن سلامة الركاب وأفراد الطاقم له الأولوية العليا في أي وقت.

من جانبها، نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن ركاب قولهم إن الرائحة ظهرت على متن الطائرة بعد 90 دقيقة من إقلاعها عندما كانت الطائرة تحلق فوق المحيط الأطلنطي في تلك الأثناء.

