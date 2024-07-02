شكرا لقرائتكم خبر عن قراران جمهوريان بتعيين "عبود" رئيسًا لمجلس الدولة و"صديق" للنيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالإثنين، 01 يوليو 2024 11:17 م
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 253 لسنة 2024 بتعيين المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا 1-7-2024.
كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 254 لسنة 2024 بتعيين المستشار عبد الراضى أحمد صديق سليمان، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من تاريخ 1-7-2024.
نشر القراران فى الجريدة الرسمية.
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