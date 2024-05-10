يعقوب: أيام مصيرية قليلة أمام نتانياهو للرضوخ

أكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب، في تصريح له أنه "كلما استمر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في محاصرة وتدمير غزة كلما ازداد الحصار عليه وزاد الخناق على الكيان، المقاومة العراقية اشتعلت من جديد وبقساوة اكبر، وأنصار الله في اليمن توسعت أهدافهم وصولا إلى المتوسط والجبهة اللبنانية تزيد ضرباتها كما ونوعا، والصمود الاسطوري في غزة لا يتزحزح،مما دفع راعي الحرب الاول الرئيس الاميركي جو بايدن إلى التراجع أمام ضغط الرأي العام الأميركي وخاصة الجامعات ويحاول ترك نتانياهو يسقط وحيدا في حفرة الإبادة الجماعية اللااخلاقية".

أضاف يعقوب :"ايام مصيرية قليلة أمام نتانياهو للرضوخ لإيقاف الحرب أو انطلاق الحرب الكبرى التي تهدد وجود الكيان الصهيوني"، معتبرا ان "العد العكسي للمناورة والضغط لتحسين شروط التفاوض بدأ ينتهي".