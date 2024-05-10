الخير: الإساءة للأديان والتعرض للمقدسات بحجة حرية التعبير موضة شاذة

أكد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير في بيان، أن "الإساءة للأديان والتعرض للمقدسات بحجة حرية التعبير، موضة شاذة وساقطة بكل معايير الحرية الإنسانية والأخلاقية، في مجتمع متنوع ينص دستوره على احترام حرية الاعتقاد ومعاقبة من يتعرض للشعائر الدينية".
واعتبر ان "للحرية حدود تقف عند احترام حرية الآخرين، ولن نرضى، كمسلمين مؤمنين، ومن موقع احترامنا لحريات الآخرين ومعتقداتهم، أن يسيء أحد لديننا الاسلامي الحنيف، ونقف في ذلك خلف دار الفتوى، مرجعيتنا الوطنية والإسلامية، في مطالبة الدولة وأجهزتها القيام بما يلزم لمعاقبة المسيئين كي يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الإساءة لأي دين لا سمح الله".
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