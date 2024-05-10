غارات إسرائيلية على عيتا الشعب وميس الجبل والعديسة والخيام والطيبة

أفادت قناة "المنار"، بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات استهدف عيتا الشعب، ميس الجبل، العديسة، الخيام والطيبة في جنوب لبنان.
يأتي ذلك في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والتي تطال المدنيين، تزامنًا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.
وفي وقت سابق من اليوم، استشهد مسعف وعامل صيانة لشركة تقوم بأعمال صيانة لصالح شركة "تاتش" في طيرحرفا إثر غارة إسرائيلية، فيما نفّذ "حزب الله" عمليات عسكرية ضد المواقع الإسرائيلية ومستوطنة كريات شمونة.
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