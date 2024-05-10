"الجديد": هوكشتاين أبلغ الوفد النيابي في واشنطن بأن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل ليس بعيداً من ان يصبح جاهزا

افادت معلومات "الجديد"، بأن "الموفد الأميركي آموس هوكشتاين أبلغ الوفد النيابي الموجود في واشنطن بأن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل ليس بعيداً من ان يصبح جاهزا"، مشيرة الى ان "هوكشتاين أبلغ الوفد أن الملف الرئاسي متروك للبنانيين ولا تظنوا أننا سنأتي لنقول انتخبوا هذا أو ذاك".

كما اشارت المعلومات الى ان "هوكشتاين قال امام الوفد اللبناني ان اسرائيل لا يناسبها تطبيق القرار 1701 لأن مصلحتها العسكرية والامنية ان تبقى تحلّق فوق لبنان".

وفي وقت سابق، عقد الوفد النيابي الموجود في واشنطن بمبادرة من النائب فؤاد مخزومي إجتماعا مع هوكشتاين.

وقد التقى مخزومي بداية المسؤول الأميركي، ثم عقد اجتماع موسع ضم أعضاء الوفد النيابي، وجرى نقاش في تطبيق القرار 1701 والجهود الأميركية في هذا الإطار بالإضافة إلى المطالبة اللبنانية بفصل لبنان عن مسار الحرب الدائرة في غزة.

كما ناقش المجتمعون أيضا ما وصلت إليه الجهود المبذولة من جهات متعددة وفي مقدمها اللجنة الخماسية من أجل انتخاب رئيس للجمهورية