الجيش: مقتل سوري بعد محاولته طعن عسكريين في منطقة دير العشاير- البقاع

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "بتاريخ 10/5/2024، أثناء محاولة وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات توقيف عدد من المهربين في منطقة دير العشاير- البقاع، حاول السوري (خ. ع.) طعن عناصر الوحدة بحربة، فأطلقوا النار باتجاهه ما أدى إلى إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة".
كذلك أعلنت في بيان، "توقيف السوري (أ. و.)، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين"، مؤكدةً أنه "بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
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