شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في البرازيل إلى 126 مع تجدد الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

خسائر الأمطار

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات في ولاية ريو جراندي دو سول في أقصى جنوب البرازيل، إن سقوط الأمطار تجدد في الولاية، ووصل عدد القتلى جراء الفيضانات غير مسبوقة إلى 126، ارتفاعا من 113 كانت مسجلة في وقت سابق من أمس الجمعة.وقال الدفاع المدني إن عواصف وفيضانات اجتاحت الولاية التي يقطنها نحو 10.9 مليون نسمة، أدت أيضا إلى نزوح نحو 340 ألفا بينما لا يزال 141 شخصا في عداد المفقودين.تسببت الأمطار الغزيرة في وصول المياه في عدة أنهار وبحيرات في المنطقة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما أغلقت الفيضانات الشوارع وعطلت الخدمات اللوجستية، مما أدى إلى نقص السلع الأساسية في بعض المناطق.وقال الدفاع المدني في أحدث بيان، والذي صدر مساء الجمعة، إن ما يقرب من مليوني شخص تضرروا حتى الآن، وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الأمطار ستستمر حتى يوم الإثنين.