رئيس صحة النواب يكشف موعد إصدار قانون المسؤولية الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الطبيب هو قائد المنظومة الصحية، موجها التحية إلى الجيش الأبيض الموجود في مصر، والمدافع عن صحة المصريين.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية يوم الطبيب السادس والأربعون، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عادل العدوي، رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي الأسبق.

وأضاف:" أطمئن الأطباء جميعا بأن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سيصدر قريبا جدا، لافتا إلى أنه يجرى التنسيق مع الحكومة ومجلس نقابة الأطباء للخروج بقانون يحمي الفريق الصحي، وسلامة المريض أيضا، ويرضي الجميع.

وتابع:" في متن قانون المسؤولية الطبية، سيكون هناك نص على تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والفريق الصحي، حتى لو اعتداءً لفظيا، وسواء كانت هذه المنشآت عامة أو حكومية أو منشآت طبية خاصة.