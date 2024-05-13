مقتل ثمانية أشخاص في إطلاق نار في المكسيك

اعلنت السلطات المكسيكية "مقتل ثمانية أشخاص في إطلاق نار خلال نهاية الأسبوع في ولاية موريلوس المتاخمة لمكسيكو".

ووقع الهجوم السبت في بلدية هويتزيلاك، قرب الطريق السريع الذي يربط العاصمة ببلدة كويرنافاكا السياحية.

واشار مكتب المدعي العام في موريلوس، الى إن "أربعة أشخاص لقوا حتفهم في مكان الواقعة بينما توفي الأربعة الآخرون بعد نقلهم إلى المستشفى".

يشار الى ان موريلوس تعد وجهة شهيرة لقضاء العطل بالنسبة لسكان العاصمة مكسيكو، رغم أنها تقع على حدود ولاية غيريرو المضطربة، حيث تنشط العديد من عصابات المخدرات.