وسائل إعلام يمنية: عدوان أميركي استهدف بصاروخ مطار الحديدة الدولي

أفادت وسائل إعلام يمنية، بـ"عدوان أميركي استهدف بصاروخ مطار الحديدة الدولي".

يذكر أن القوات المسلحة اليمنية كانت قد أكدت أنّها "تتابع تطوّرات الموقف في قطاع غزة، ولن تتردّد في تصعيد عمليّاتها العسكريّة انتصارًا لمظلوميّة الشّعب الفلسطينيّ"، مشددة على أنّها "مستمرّة في منع الملاحة الإسرائيليّة أو المتّجهة إلى موانئ فلسطين المحتلّة في منطقة العمليّات المعلَن عنها، وذلك حتّى رفع الحصار ووقف العدوان عن الشّعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وفي مطلع شهر أيّار الحالي، أعلنت قناة "المسيرة" اليمنية عن تنفيذ "5 غارات اميركية وبريطانية استهدفت مطار الحديدة الدولي".