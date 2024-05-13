"سرايا القدس" و"القسام" استهدفتا ناقلة جند إسرائيلية في حي السلام شرق رفح

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنها "استهدفت بعملية مشتركة مع كتائب القسام ناقلة جند صهيونية من نوع "نامير" بقذيفة مضادة للدروع في محيط المقبرة الشرقية بحي السلام شرق رفح". كذلك أعلنت كتائب "القسام"، أن "مجاهديها تمكنوا من قنص جندي صهيوني خلف مدارس معسكر جباليا شمال قطاع غزة، وتم دكّ تجمعات العدو في شارع 8 بحي الزيتون جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون". وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.

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