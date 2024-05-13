السيسي: زنقت نفسي وزنقت الناس علشان نبني دولة

الشارقة - اميمة ياسر - أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة لم يكن لديها خيار آخر غير تنفيذ المشروعات القومية الكبيرة.

جاء ذلك خلال فعالية افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بمنطقة الضبعة وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وقال الرئيس: «الناس بتقول إنت زنقت نفسك وزنقتنا.. صحيح.. بس أنا معنديش خيارات تانية.. أنا زنقت نفسي.. آه.. وزنقت الدولة.. آه.. بس علشان نعمل دولة».

وأضاف أن آثار ما يتم تنفيذه تعود على الدولة يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى الزيادة السكانية التي تزيد سنويًّا بحجم مليوني نسمة.

ووجه الرئيس السيسي رسالة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشروعات قائلا: «كلامي مش كلام إعلام.. لا.. والله العظيم أنا صادق، ولو أنا صادق ربنا هيوصل صدقي لكم.. إنكم تبقوا معانا في هذه المشروعات.. يسعدنا وأمر لمصلحتنا كلنا وكل التسهيلات تُقدَّم لكم».

ويعتبر مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.

ويعد موقع المشروع، من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولى على مساحة 100 فدان.