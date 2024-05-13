اردوغان: اكثر من ألف عضو في حماس يتلقون العلاج حاليًا في مستشفيات تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن "أكثر من ألف عضو في حماس يتلقون العلاج حاليًا في مستشفيات تركيا"، مؤكدًا أنه "لا يعتبر حماس منظمة إرهابية".
واردف إردوغان للصحافيين خلال مؤتمر صحفي بعد محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أنقرة، أنه يشعر بالحزن من وجهة نظر أثينا التي تعتبر حماس منظمة إرهابية، وتابع "قُتل الكثير من أعضاء حماس والغرب بأسره يهاجمهم بكل أنواع الأسلحة والذخيرة"، مضيفًا أن حماس "هي منظمة مقاومة".
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