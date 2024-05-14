فياض من إسطنبول: لضرورة التنسيق بين الدول للمضي في مسار الطاقة المستدامة

أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، خلال ترأسه وفد الوزارة الى مدينة إسطنبول للمشاركة في "الأسبوع المتوسطي الأخضر"، على "أهمية التنسيق بين الدول للمضي في مسار الطاقة المستدامة وتخفيف الآثار البيئية المدمرة للتغير المناخيّ على حوض البحر المتوسط".

ودعا فياض، إلى "توحيد الجهود الوطنية والأقليمية في هذا المجال"، معتبراً أن "مفهوم الإستدامة في قطاعي الطاقة والمياه وغيرها من القطاعات يرتبط بمفهوم السلام".

وطالب بـ"الوقوف صفًا واحدًا ضدّ الحرب العدوانية العبثية والهمجية في فلسطين والتي تكلف خسائر بشرية كبرى والمليارات من الخسائر المادية"، مشيراً إلى "حقوق الشعب الفلسطينيّ في الحرية والسيادة و إلى ضرورة العمل الفوري في سبيل وقف إطلاق النار".

وأكد فياض، على "التزام لبنان الإصلاحات اللازمة لتحويل قطاع الطاقة في لبنان نحو مزيد من الطاقة المستدامة"، مفندًا المراحل الإصلاحية الأربعة التي عملت عليها وزارة الطاقة والمياه من رفع الدعم عن أسعار المحروقات التقليدية و تعرفة الكهرباء مما أدى الى تأمين المتانة المالية و الاستدامة لمؤسسة كهرباء لبنان و مؤسسة الليطاني، وإلى تطوير سياسات الطاقة المتجددة.