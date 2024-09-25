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إيران: حزب الله قادر على تسوية قواعد ومستعمرات الكيان الإسرائيلي بالأرض

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، "لا تستهينوا أبدا بقدرة حزب الله على الدفاع عن لبنان ضد أي عدوان".

وأشار عراقجي، إلى أن قوة حزب الله الحقيقية هي قدراته الذاتية والدعم الشعبي، مؤكدا أن الجماعة اللبنانية قادرة على تسوية قواعد ومستعمرات الكيان الإسرائيلي بالأرض.

بدوره، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إنه في حال توحدت الدول المناهضة للظلم فلن يجرؤ "الكيان الصهيوني" على إشعال حروب وارتكاب جرائم، موضحا أن "الكيان الصهيوني عاجز عن مواجهة حماس وحزب الله وهو يقصف النساء والأطفال والمستشفيات".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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